PRE-SP tira Mauro Bragato da lista de impugnados

De acordo com a PRE-SP, o tucano não teve o registro contestado e não apresenta pendências para que fique fora das eleições deste ano. Com a retificação, o número total de candidatos impugnados no segundo lote de registros divulgado pelo órgão caiu de 521 para 520 candidatos.

Até o momento, a PRE-SP contestou o registro de 802 candidatos, já incluindo o nome do deputado federal Paulo Maluf (PP). A Procuradoria deve divulgar ainda hoje a terceira lista de registros impugnados.