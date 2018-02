PRE-SP impugna candidato 'ficha suja' do PDT A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo (PRE-SP) obteve o indeferimento do pedido de registro do candidato a deputado federal Aluizio Leonardo (PDT). A ação foi movida porque transitou em julgado em julho de 2009 uma condenação criminal contra o candidato por receptação. A Lei da Ficha Limpa determina que o candidato se torna inelegível por oito anos a partir da condenação.