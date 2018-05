Pré-sal: governo destina verba para combate a desastre A gravidade do vazamento de óleo no Golfo do México acabou forçando o governo brasileiro a fazer uma alteração de última hora no marco regulatório do pré-sal. Diante da repercussão do acidente com a plataforma da BP, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), resolveu destinar parte dos recursos do Fundo Social, uma espécie de poupança do pré-sal, para a prevenção e combate de possíveis incidentes como o ocorrido na costa dos Estados Unidos.