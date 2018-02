Pré-sal dá ao Brasil maior status na cena internacional--Amorim As recentes descobertas de petróleo na camada pré-sal garantirão ao Brasil um maior peso no cenário internacional, afirmou na sexta-feira o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Anunciada pela Petrobras em novembro de 2007, a chamada camada pré-sal se estende por 800 quilômetros, do Espírito Santo a Santa Catarina, e pode conter bilhões de barris de óleo equivalente (petróleo e gás natural). Uma comissão interministerial estuda o modelo de gestão e a destinação dos recursos obtidos com o petróleo do pré-sal. "Essa mudança (maior importância do Brasil) já vem ocorrendo nos últimos anos. O pré-sal vai fortalecer mais ainda", disse Amorim a jornalistas. O ministro negou-se a fazer uma relação direta entre o maior prestígio a ser obtido com o pré-sal e a possibilidade de o Brasil obter uma vaga definitiva no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Amorim argumentou que a reforma da instituição não é uma "obsessão" do Brasil, mas uma demanda de pelo menos 100 países que integram a organização. (Reportagem de Fernando Exman)