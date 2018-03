Pré-sal: Cabral diz confiar em veto de Lula a projeto O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, voltou a comentar hoje a disputa pelos royalties do pré-sal em uma inauguração em Teresópolis (RJ). Ele reforçou sua convicção de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetará o projeto que distribui os royalties do pré-sal de forma igualitária entre Estados e municípios.