PRE pede cassação do diploma do governador de MT A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) pediu a cassação dos diplomas do governador de Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB), e do vice-governador, Chico Daltro (PP), por captação e gastos ilícitos de recursos na campanha eleitoral de 2010. De acordo com a representação, Barbosa superfaturou valores de despesas e declarou gastos inexistentes na prestação de contas.