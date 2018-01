Pré-filiação à rede estará disponível a partir do dia 20 A Rede Sustentabilidade - partido que a ex-ministra Marina Silva tenta criar - reuniu-se no último fim de semana para homologar a direção nacional do partido e definir os calendários de pré-filiação à futura legenda. De acordo com nota distribuída à imprensa, o formulário de pré-filiação aos interessados estará disponível no site da Rede a partir do dia 20 de agosto.