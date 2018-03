Pré-candidatos tucanos à Prefeitura de SP fazem debate nesta segunda

O diretório municipal do PSDB promove às 19h desta segunda-feira, 28, o primeiro debate com os pré-candidatos do partido à Prefeitura de São Paulo. Os secretários estaduais de Cultura, Andrea Matarazzo, de Energia, José Aníbal, de Meio Ambiente, Bruno Covas e o deputado federal Ricardo Tripoli farão o primeiro de uma série de quatro encontros que devem ser realizados em diferentes regiões da capital paulista.

O processo de prévias é inédito para o partido. Há discussão dentro do próprio partido sobre se o PSDB deveria lançar candidato próprio ou apoiar um candidato de outra sigla - neste caso o favorito seria o vice-governador do Estado, Guilherme Afif Domingos, do PSD.

Na noite de domingo, 27, após duas horas de reunião entre o governador Geraldo Alckmin e os quatro pré-candidatos da sigla, foi anunciado que o PSDB terá candidato próprio e vai realizar prévias para escolher o nome que disputará a cadeira atualmente ocupada por Gilberto Kassab (PSD). "É natural que o PSDB queira aliança tendo a cabeça de chapa pela sua força e pela sua presença em São Paulo", afirmou Alckmin.

Dentre os quatro pré-candidatos, a TV Estadão já entrevistou três deles. Assista abaixo:

Andrea Matarazzo avalia o cenário eleitoral em São Paulo:

Andrea Matarazzo fala sobre a política de alianças:

'PT errou ao escolher Haddad', diz José Aníbal:

Parceria Estado/prefeitura é fundamental, diz José Aníbal:

Bruno Covas avalia que se saiu bem do caso das emendas:

Para Bruno Covas, querer ser vice é querer ser subalterno: