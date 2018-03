Pré-candidatos do PT de SP vão estrelar inserções na TV Apesar de ter desistido das prévias, a senadora Marta Suplicy será uma das estrelas das inserções em rádio e TV a que o PT tem direito neste mês em todo o Estado de São Paulo. O partido resolveu colocar nos programas as principais lideranças, entre as quais os pré-candidatos à Prefeitura da capital.