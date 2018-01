Pré-candidatos do PSDB-SP rebatem críticas a prévias

O secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Andrea Matarazzo, pré-candidato do PSDB, considerou "inoportuna" a avaliação de Reis Lobo. Segundo ele, trata-se de uma discussão errada num momento errado. "Ele errou na dose e no momento", criticou.

Os quatro pré-candidatos do PSDB participam nesta noite do terceiro organizado pelo partido com a presença de militantes, na zona Leste da capital paulista. O deputado federal Ricardo Trípoli, também pré-candidato do partido, afirmou que a avaliação de Reis Lobo é uma "manifestação isolada", que não encontra eco no partido. "Ele está há muito tempo fora da sigla, ele é da época quando os caciques decidiam", afirmou Trípoli.

O secretário do Meio Ambiente de São Paulo, Bruno Covas, também pré-candidato, disse que a avaliação de Reis Lobo é pessoal, mas que ele não compartilha dela. O secretário estadual de Energia, José Aníbal, não comentou, antes do início do debate, o assunto.

Além dos pré-candidatos, lideranças estaduais e municipais do PSDB que compareceram ao evento também criticaram o teor do artigo publicado pelo ex-dirigente do partido. O presidente estadual do PSDB, Pedro Tobias, considerou "irresponsável" a manifestação pública de Reis Lobo. Segundo ele, faltou respeito à militância do PSDB. "AS prévias têm apoio do governador de São Paulo (Geraldo Alckmin), e são essenciais para a democracia interna do partido."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O tesoureiro do PSDB municipal, Fabio Lepique, lembrou que o edital das prévias foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado de São Paulo e afirmou que a opinião do ex-dirigente é um "desrespeito ao esforço da militância e a liderança dos pré-candidatos".

Em entrevista antes do debate, o presidente municipal do PSDB, Julio Semeghini, preferiu não entrar em conflito com seu antecessor no posto, mas ressaltou que grandes lideranças do partido, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, são favoráveis ao processo de prévias. "Eles têm nos apoiado para consolidar as prévias e tirarmos o verdadeiro candidato do PSDB."