Pré-candidato tucano receberá homenagem na Bahia Em mais uma etapa de sua da agenda de viagens pelo País, o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), será homenageado amanhã, em Salvador, com o título de cidadão honorário da Bahia, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado. Conforme o Palácio da Liberdade, a concessão do título foi uma iniciativa do deputado estadual baiano Elmar Nascimento (PR).