Pré-candidato, Serra enaltece suas ações contra à aids

"Avançamos nas políticas de combate à Aids e na distribuição de medicamentos para o tratamento da doença", ressaltou, lembrando que assinou a portaria para a criação do Cen-Aids quando ministro.

O governador evitou críticas à atual gestão do Ministério da Saúde. "A nossa política tem sido, grosso modo, mantida. Podia ter ido melhor, mas foi bem. Houve um problema de recursos, em certos momentos, mas em geral vem vindo bem", afirmou.

O governador participou, no início da noite de hoje, da entrega do prêmio do Conselho Empresarial Nacional para a Prevenção ao HIV (Cen-Aids). A entidade, criada em 1998 pelo Ministério da Saúde, entregou o Prêmio Nacional CEN AIDS no Mundo do Trabalho.

A premiação visa a reconhecer, incentivar e divulgar as ações preventivas em doenças sexualmente transmissíveis (DST)/AIDS realizadas por empresas de diferentes portes e ramos de atividades. As empresas vencedoras receberão os prêmios durante o X Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida.