Pré-candidato em S. Bernardo do Campo é assassinado O empresário Jorge Peres, pré-candidato à Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, foi morto na tarde de ontem dentro de um restaurante da cidade. Segundo a Polícia Militar (PM), dois homens armados entraram no restaurante, na Rua João Basso, em Ferrazópolis, e dispararam contra o empresário, por volta das 17h50. Um amigo de Peres também foi atingido. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro central da cidade. A PM não informou se o restaurante ou as vítimas foram assaltadas. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Até as 11h30, nenhum dos bandidos havia sido preso.