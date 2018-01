Pré-candidato do PTdoB ironiza comparação com Obama Pré-candidato à Presidência pelo PTdoB, o engenheiro mecânico e advogado Mario Oliveira reage com um sorriso resignado às inevitáveis comparações entre sua campanha e a do atual presidente norte-americano Barack Obama. "Sou filho de pai negro e mãe branca, e até morei no Quênia. Só me faltou a Indonésia", ironiza. Como Obama, Oliveira pretende deixar a questão racial em segundo plano na campanha. "Não preciso dizer que sou negro."