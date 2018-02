Pré-candidato do PT abre espaço para diálogo com PSB Pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, o prefeito de Osasco, Emídio de Souza, deu caráter formal hoje às articulações comandadas nos últimos dias por caciques do partido no Estado, com o objetivo de preparar o apoio a uma candidatura do deputado Ciro Gomes (PSB) ao Palácio dos Bandeirantes em 2010. Num longo manifesto, Emídio colocou-se à disposição da sigla para disputar o governo paulista. Mas deixou claro que não fará oposição à estratégia liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para montar um palanque forte para a chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff.