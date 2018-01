PRB loteia chefias da Pesca nos Estados

BRASÍLIA - Um piloto de avião, um diretor de TV, advogados, políticos derrotados em eleições e dirigentes do PRB foram nomeados pelo partido como superintendentes do Ministério da Pesca nos Estados. A sigla comanda a pasta desde 2012, com a indicação do senador Marcelo Crivella (RJ), depois substituído por seu suplente no Senado, pastor Eduardo Lopes (PRB).

Das 27 superintendências da Pesca, 17 são ocupadas por filiados do PRB, partido controlado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Um raio x do perfil dos escolhidos para comandar os órgãos mostra que a filiação é o principal critério na escolha. Há superintendências também ocupadas por filiados do PP, PTN, PTC e PT.

Há cerca de uma semana, o Estado revelou que superintendências loteadas pelo PRB estão sob investigação da Polícia Federal e do Ministério Público por suspeitas de uso eleitoral das carteiras de pescador, que garantem o pagamento de um salário mínimo nos meses em que a pesca de algumas espécies fica proibida (seguro defeso) e outros benefícios, como aposentadoria especial.

Na sexta-feira, o Ministério Público Eleitoral no Acre pediu à PF abertura de um terceiro inquérito, para apurar compra de voto pela ex-superintendente no Estado Juliana Rodrigues de Oliveira, a Doutora Juliana, eleita deputada estadual pelo PRB. Um mês antes do período eleitoral, a pasta editou uma instrução normativa em que autoriza as superintendências a confeccionar os documentos, antes feitos com selo da Casa da Moeda, em papel comum. A denúncia é de que a nova regra facilitou um derramamento de carteiras no Acre trocadas por votos.

Currículo. Em Alagoas, o superintendente da Pesca também saiu do cargo para se eleger deputado federal. Galba Novais foi eleito pelo PRB. Antes de assumir a Pesca, tinha presidido a Câmara de Vereadores de Maceió. No lugar dele, foi nomeado o aliado Paulo Valter Gondim, também ligado ao partido.

Em Mato Grosso do Sul, o superintendente Luiz David Figueiró é tesoureiro do diretório estadual do PRB, piloto de avião desde 1978 e consultor de companhias aéreas. Figueiró já trabalhou no governo sul-mato-grossense como piloto e foi assessor no Ministério dos Transportes no governo Lula.

No Ceará, Estado de tradição pesqueira, o superintendente é o pastor Emanuel Robson Oliveira, que tem um currículo de dedicação à Universal. Ele foi diretor de programação da Record, emissora de televisão da igreja, em Cuiabá e Fortaleza. Oliveira presidiu o PRB no município cearense de Maracanaú.

Na lista de indicados pelo PRB para as superintendências há também advogados, como Fábio da Silva Muniz (Amapá) e Nádia Hellen Gaia de Almeida (Pará).

Em breve, o PRB vai ganhar mais um superintendente. Raimundo Nonato Sousa Pereira Costa disse ao Estado que vai se filiar pela primeira vez a um partido. “A gente, como superintendente, já faz parte da política.” E explicou por que escolheu o PRB: “É o partido do ministro”.

Procurados, o Ministério da Pesca e Crivella não responderam aos questionamentos do Estado sobre as nomeações nos Estados. Em outra ocasião, a pasta informou que abriria sindicância para apurar as irregularidades no pagamento do seguro defeso e na emissão das carteiras. Na semana passada, o PRB emitiu nota dizendo que espera receber um “ministério maior que o da Pesca” no segundo governo Dilma. Justificou a reivindicação dizendo que ampliou sua bancada na Câmara dos Deputados de 8 para 28 deputados.