PRB homologa candidatura de Crivella ao governo do Rio

O Partido Republicano Brasileiro (PRB) homologou neste domingo, 29, a candidatura do senador Marcelo Crivella ao governo do Estado do Rio de Janeiro, durante a convenção estadual do partido, em Olaria, subúrbio do Rio. O evento foi conduzido pelo presidente regional do partido, João Mendes de Jesus, com a presença do ministro da Pesca, Eduardo Lopes.

"Estamos aqui para eleger o Crivella governador do Rio de Janeiro. Já estamos cansados da mesma coisa. É hora de renovar, é hora de botar um sangue novo. Crivella é o sangue novo", anunciou João Mendes.