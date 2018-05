PRB anuncia votação unânime a favor do impeachment

BRASÍLIA - O PRB anunciou nesta terça-feira, 12, que sua bancada, tanto na Câmara quanto no Senado, votará integralmente a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O partido possui 22 deputados e um senador.

O anúncio foi feito no início da noite desta terça-feira pelo presidente do partido, Marcos Pereira, acompanhado de deputados do partido e pelo senador Marcelo Crivella (RJ). Segundo Pereira, não haverá punição a dissidentes porque “todos os parlamentares concordaram com a decisão”.

“Por unanimidade o partido decidiu votar favorável ao impeachment. Era um tema que vínhamos sendo questionado pela sociedade desde quando deixamos a base do governo para nos tornarmos independente no Congresso”, disse. O partido, que controlava o ministério do Esporte, compôs a base do governo até março deste ano, quando decidiu pela postura de independência.

De acordo com Pereira, o partido tomou a decisão após analisar em detalhes o processo, tanto o relatório do deputado Jovair Arantes (PTB-GO), quanto a defesa feita pelo Advogado Geral da União, José Eduardo Cardoso. Também pesaram na decisão os planos do partido para as eleições municipais deste ano. A legenda terá candidatos em oito capitais, entre elas São Paulo, com Celso Russomanno, e Rio de Janeiro, com Marcelo Crivella.

Com a decisão, pelo menos dois parlamentares da legenda que eram contrários ao impeachment deverão mudar de posição e votar a favor do impedimento da petista na votação de plenário, prevista para ocorrer no próximo domingo, 17.

Pelas contas da liderança e da direção do PRB, dos 22 deputados da sigla, 20 são hoje a favor do impeachment e outros dois eram contra, mas se declaravam como indecisos. Os dirigentes acreditam, contudo, que esse indecisos mudarão de posição.

“Alguns deles se colocavam como indecisos, porque até então o partido não tinha tirado uma posição oficial. Já os que a princípio são contra são bem partidários e devem seguir a maioria do partido”, explicou um membro da cúpula do PRB.

Nessa segunda-feira, 11, o partido já tinha dado um sinal claro que fecharia questão para votação em plenário. O líder da sigla na Câmara, deputado Márcio Marinho (BA), orientou voto a favor do parecer pró-impeachment na Comissão Especial.

Oficialmente, o PRB já não faz mais parte da base aliada. Em 16 de março, o partido anunciou que desembarcaria do governo Dilma. Com a saída, a sigla perdeu o Ministério dos Esportes que ocupava até então.