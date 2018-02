PRB confirma apoio 'quase rompido' com Dilma

Pereira atribuiu a manobra a "ministros do Planalto" e disse que o partido vai exigir "mais participação" no governo. No mesmo tom, o deputado George Hilton, líder do partido na Câmara, criticou a "manobra" no Rio disse que "o senador Crivella é o único candidato ficha limpa no Rio de Janeiro".

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que representava a presidente Dilma na convenção nacional do PRB, disse que o episódio no Rio não envolveu o PT. "Temos candidatura própria no Rio e, se houve alguma ingerência, não foi do PT, nem da presidente Dilma." Referindo-se ao fato de o PRB ter duplo palanque em São Paulo - na eleição estadual, o partido apoiará Geraldo Alckmin, do PSDB -, Bernardo considerou que a população é contra a mistura da palanques. "A solução para isso é uma reforma política." O evento teve ainda a presença do ministro da Pesca e Aquicultura, Eduardo Lopes, do PRB.