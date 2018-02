Prazo para regularizar título vai até 7 de maio O eleitor tem prazo até 7 de maio para regularizar sua situação e poder votar nas eleições municipais do próximo ano, segundo a Justiça Eleitoral. Quem teve o título de eleitor cancelado por não ter votado no referendo de 2005 e nem nos dois turnos das eleições de 2006 deve ir a seu cartório eleitoral. O eleitor que não teve o título cancelado mas deixou de votar ou justificar em algum turno está em débito com a Justiça Eleitoral e terá de pagar multa.