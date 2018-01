Prazo de registro para prévia do PMDB vai até 11 de março Os pré-candidatos do PMDB à presidência da República que quiserem disputar a prévia eleitoral terão de requerer o registro na Comissão Executiva até o dia 11 de março. A escolha do candidato, dia 17 de março, será feita por 14.569 filiados, incluindo parlamentares, prefeitos e governadores do partido. O local da prévia será escolhido pelos diretórios estaduais, mas todos votarão no mesmo modelo de cédula. Essas normas foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O presidente do PMDB, deputado Michel Temer (SP), optou pela divulgação mais ampla para satisfazer ao governador de Minas Gerais, Itamar Franco. Itamar se queixou de não ter sido informado sobre as normas da prévia, definidas em dezembro, embora na ocasião tenha sido feito um comunicado oficial a todos os interessados. A presidência afirma que enviou uma cópia da resolução ao secretário de governo de Itamar, Henrique Hargreaves. Se a maioria dos integrantes do colégio eleitoral, ou 7.285 dos filiados convocados, não votar, a prévia será suspensa. Caso contrário, será eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos.