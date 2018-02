Prazo de filiação acaba e partidos escolhem candidatos Os principais partidos brasileiros já sabem com quem podem contar nas eleições municipais de 2008, terminado o prazo para novas filiações e trocas de legenda. O PT quer se reabilitar no Sul-Sudeste, onde teve performance tímida em 2004 (o que se repetiu nas eleições presidenciais), mas seu alvo maior é recuperar a Prefeitura de São Paulo, que também é um dilema para o PSDB. Os tucanos ganharam a capital em 2004, mas hoje ela está com o DEM, que tentará mantê-la. Marta Suplicy é a candidata natural do PT em São Paulo, afiança o senador Aloizio Mercadante (PT-SP). O PSB pode lançar a deputada Luíza Erundina. O PSDB vive um dilema: o ex-governador Geraldo Alckmin já se lançou candidato e não admite recuar; mas o atual prefeito, Gilberto Kassab (DEM), antigo vice de José Serra, melhora gradativamente na avaliação popular e começa a se consolidar como candidato viável. A aliança PSDB-DEM (ex-PFL) não existe mais no plano nacional, mas o hoje governador Serra quer mantê-la em São Paulo. No Rio de Janeiro, o PT tende a apoiar o candidato do governador Sérgio Cabral (PMDB) - deve ser o ex-tucano Eduardo Paes, que fracassou na disputa do governo estadual em 2006, conseguindo apenas 5% dos votos. O PP apoiará o candidato de Cabral, antecipa o senador Francisco Dornelles, presidente do partido. O DEM, que hoje controla a prefeitura, terá candidato próprio, assegura o ex-deputado Saulo Queiroz, da Executiva Nacional, e fará um acordo com o ex-governador Anthony Garotinho. O PSDB não terá outra saída senão apoiar Denise Frossard (PPS), que abandonou os tucanos em 2005 porque não a deixaram ser candidata contra Cabral. Em Belo Horizonte, onde o PT venceu duas eleições seguidas com extrema facilidade, o quadro ainda é obscuro. O governador Aécio Neves (PSDB) fará força para eleger o prefeito, agora que seu amigo Fernando Pimentel (PT) deixará a prefeitura. Nenhum partido adiantou nomes para concorrer na capital mineira. Todos parecem estar à espera da definição do candidato de Aécio. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo