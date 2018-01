Pratini terá conversa com Roseana O ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, lançado à Presidência da República por correligionários do PPB, evitou comentar seu encontro, na próxima semana, com a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, pré-candidata do PFL à sucessão presidencial. Antes de participar de almoço promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), em Porto Alegre (RS), Pratini buscou amenizar os possíveis efeitos da aproximação com Roseana. "Vamos conversar com todos os candidatos, inclusive com a Roseana", afirmou. "Só em junho vamos saber quais são os candidatos, e até lá vão haver estas conversas preliminares", acrescentou. "Não há nenhuma pré-decisão, nós vamos assistir agora a um período de muitas conversas entre vários partidos e isso vai afunilar quando chegar a época das convenções, em junho", disse. Pratini embarca esta noite para Nova York, onde irá acompanhar o Fórum Econômico Mundial. Em entrevista à Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, ele criticou o Fórum Social Mundial, que será aberto nesta quinta-feira na capital gaúcha, como contraponto ao evento que reúne a cúpula financeira este ano em Nova York. Segundo ele, os europeus que participam do Fórum Social Mundial estarão em Porto Alegre "para defender seus interesses".