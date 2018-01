Pratini defende união contra o PT nas eleições Na conversa que terá com a pré-candidata do PFL à presidência, a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, no próximo dia 4, o pré-candidato do PPB, o ministro da Agricultura, Marcus Vinícius Pratini de Moraes, vai pregar a união dos aliados do governo contra o PT. "Os candidatos da base do governo não podem ficar se atacando. Temos é que enfrentar o PT, que tem propostas inaceitáveis, um brutal atraso de vida para o País?, disse. Segundo ele, ?neste momento, cada candidato aliado apresenta suas idéias, é importante que as candidaturas se afirmem. Depois, em maio ou junho, verificamos o que fazer". Pratini destacou que "a opinião pública deve estar consciente de que o objetivo de várias candidaturas não é criar um circo para tornar a administração pública um saco de pancadas". O ministro insiste no fato de que, depois de sete anos de participação no governo e sustentação no Congresso, os partidos aliados do presidente Fernando Henrique precisam ter coerência e apresentar suas candidaturas com a disposição "de estar juntos para defender as ações deste governo." "Haverá um momento em que vamos discutir qual será o candidato, em função dos potenciais eleitorais, vamos ver se a união será no primeiro turno ou só no segundo", disse Pratini. "O tempo todo, vamos conversando para preservar a unidade e assegurar a continuidade deste programa de governo, com mudanças, não digo de rumo, mas de ênfase." Apesar de terem lançado o presidente do PPB gaúcho, Celso Bernardes, candidato à sucessão do governador gaúcho Olívio Dutra (PT), os pepebistas também pensam na hipótese de lançar Pratini na sucessão estadual. Pratini planeja deixar o cargo no prazo final de desincompatibilização, 6 de abril, e a partir desta data intensificar sua pré-candidatura. "Acho ruim parar tudo e ficar só em campanha agora. Isso é para o futuro, não devemos prejudicar o andamento do governo. Todos os candidatos fazem suas visitas, mas campanha mesmo é só depois de junho." Questionado sobre a possibilidade de ter de abrir mão da candidatura e decidir entre o apoio ao pré-candidato do PSDB, o ministro da Saúde, José Serra, ou Roseana, o ministro despista: "Não penso nisso agora, ainda tem muito tempo."