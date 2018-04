PR vai ao STF contestar vaga de Clodovil para PTC

O Partido da República (PR) vai entrar com um pedido de Mandado de Segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão da Câmara que deu posse nesta terça-feira, 24, ao suplente do PTC na vaga deixada com a morte do deputado Clodovil Hernandes (PR-SP). Segundo nota divulgada pelo PR, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) assegurou, por unanimidade, o direito de filiação do deputado Clodovil ao partido.

Portanto, no entendimento do partido, deveria assumir a vaga o suplente do PR, que é o vereador paulistano Aurélio Miguel - judoca medalhista olímpico. O suplente do PTC, coronel Jairo Paes de Lira (SP), tomou posse na Câmara dos Deputados, depois que o presidente da Casa, Michel Temer (PMDB-SP), indeferiu o pedido do PR para ocupar a vaga de Clodovil.