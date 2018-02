PR tende a adiar decisão sobre aliança presidencial Prevista para ocorrer neste sábado, dia 21, em Brasília, a convenção nacional do Partido da República (PR) será marcada por um racha interno que deverá levar ao adiamento da decisão sobre quem o partido irá apoiar na próxima eleição presidencial. Atualmente, o partido faz parte da base aliada do governo e ocupa o Ministério dos Transportes. Segundo o secretário-geral do PR, senador Antônio Carlos Rodrigues (SP), a maioria dos delegados da legenda sinalizou que apoia adiar a decisão e delegá-la à Executiva Nacional.