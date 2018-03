PR: Requião e presidente do PPS brigam em aeroporto O Aeroporto de Campo Mourão, no noroeste do Paraná, foi o palco de uma briga entre o ex-governador Roberto Requião (PMDB), candidato ao Senado, e o presidente do PPS no Estado, Rubens Bueno, que apoia o ex-prefeito de Curitiba, Beto Richa (PSDB), ao governo paranaense.