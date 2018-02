PR reclama de demissões a 'conta-gotas' O PR não está satisfeito com a forma como o governo tem conduzido a crise no Ministério dos Transportes. Depois de o líder do partido, Lincoln Portela (MG), reclamar que a "balança" tem de ser a mesma para todos os partidos, o vice-líder do governo Luciano Castro (PR) reclamou do fato de as demissões estarem ocorrendo de forma fracionada. "Nós vemos o processo de substituição como normal, é natural que o novo ministro faça substituições, mas o que não parece ser normal é fazer isso a conta-gotas", reclamou Castro.