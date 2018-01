PR quer lançar Tiririca candidato a prefeito em São Paulo

O PR vai tentar lançar o deputado federal Tiririca candidato a prefeito de São Paulo. As articulações cresceram desde que o ex-governador José Serra (PSDB) anunciou sua candidatura. Temendo ter problemas caso escolha apoiar Serra ou Fernando Haddad (PT), o partido pensa em lançar o artista como nome próprio na eleição.

A ideia de lançar seu principal puxador de votos nas eleições de 2010 como candidato surgiu depois do recebimento de cartas de eleitores.Tiririca foi comunicado pelo partido da possibilidade e deu sinal verde para a articulação.

Deputado federal mais votado em 2010 a campanha de Tiririca focou o voto de protesto. Seu slogan principal era “pior do que está não fica”. Com sua grande votação ajudou sua coligação a eleger mais três deputados federais.

Novamente o partido tenta recorrer ao carisma do artista para resolver seus problemas eleitorais. Aliado do PT no governo federal e com fortes ligações com os tucanos em São Paulo, o PR vê problemas em escolher um dos lados já no primeiro turno. O partido aposta ainda que com o palhaço puxando a legenda poderia reforçar sua bancada na Câmara dos Vereadores.