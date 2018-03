PR quer economizar mais de R$ 100 milhões em 2012 Os 27 secretários de Estado do Paraná assinaram nesta segunda os Contratos de Gestão para este ano, com a determinação de redução de no mínimo 15% em custeio. Caso a meta seja cumprida, o Estado terá economizado, até o fim do ano, mais de R$ 100 milhões. No ano passado, a proposta era de redução no mesmo porcentual, mas chegou a 19,46%, em torno de R$ 72 milhões. O governador Beto Richa (PSDB) prometeu que, em 15 dias, haverá um portal específico para a população acompanhar o desenvolvimento de cada uma das metas estabelecidas com o secretariado.