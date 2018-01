PR: protesto contra governo federal critica imprensa Cerca de mil pessoas, segundo a organização - 400, conforme policiais na área - participaram no início da tarde deste sábado, em Curitiba (PR), de uma manifestação contra o governo do PT e as denúncias de corrupção que vêm atingindo a Petrobras. Com gritos de "Fora PT", algumas pessoas chegaram a pedir a saída da recém-eleita presidente Dilma Rousseff. O grupo, que marcou o protesto pelas redes sociais no país inteiro, como parte da comemoração pelo dia da República, se concentrou na Praça Rui Barbosa e caminhou pelas ruas centrais da cidade até a sede do jornal Gazeta do Povo, onde protestou contra a imprensa.