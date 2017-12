PR formaliza expulsão de deputado da Paraíba O Partido da República (PR) - fusão do PL e do Prona - informou nesta quinta-feira que formalizou a expulsão do deputado Damião Feliciano (PB). A expulsão, segundo informou uma nota divulgada pela legenda, foi motivada pelo fato de ele ter desobedecido a orientação do partido e registrar sua candidatura ao cargo de vice-presidente da Câmara. O candidato oficial do PR para o cargo era o deputado Inocêncio Oliveira (PE). O PR enviou ofício ao presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), solicitando o cancelamento da candidatura avulsa de Damião Feliciano alegando que o parlamentar não integra mais os quadros do partido.