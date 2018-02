PR expulsará Mabel se ele insistir em presidir a Câmara O presidente nacional do PR (Partido da República) e ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, anunciou hoje que o partido vai expulsar o deputado Sandro Mabel (GO), caso ele insista em manter a sua candidatura à presidência da Câmara. Nascimento estava na tarde de hoje na Câmara, reunido com a bancada do partido. Na última sexta-feira, a executiva do PR fechou questão para apoiar a candidatura do petista Marco Maia à presidência da Casa.