PR discute crise em candidatura de Blairo Maggi no MT O ex-governador Blairo Maggi (PR) admitiu hoje desgaste por causa do escândalo que envolve a aquisição, em 2009, de 705 máquinas para o Estado. Maggi reclamou que a situação "tirou o brilho de sua saída" do governo estadual, no dia 31 de março. O ex-governador contou que chorou quando soube, através de denúncia anônima, da fraude na aquisição das máquinas. A suposta compra superfaturada teria custado R$ 26 milhões.