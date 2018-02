PR deve garantir apoio de 100% a Lula, diz Múcio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou no fim da tarde de hoje uma reunião no Palácio do Planalto com a bancada do PR na Câmara e com o governador Blairo Maggi. Segundo o líder do governo na Câmara, deputado José Múcio (PTB-PE), a bancada deve dizer a Lula que está 100% com o governo. O PR é um dos partidos da base aliada que reivindica cargos no governo. Um desses cargos contemplaria Lúcio Alcântara, ex-governador do Ceará, que trocou o PSDB pelo PR.