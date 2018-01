PR da Câmara caminha para fechar apoio a Chinaglia Brasília, 31/01/2015 - A bancada do PR da Câmara dos Deputados caminha para fechar apoio à candidatura do deputado petista Arlindo Chinaglia à Presidência da Casa. Chinaglia participou de um encontro com integrantes da bancada do partido com a presença dos ministros da Relações Institucionais, Pepe Vargas, e dos Transportes, Antonio Carlos Rodrigues, que é da cota do PR na Esplanada.