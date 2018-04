PR contesta posse de suplente de Clodovil O PR vai entrar com pedido de mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a decisão da Câmara que deu posse ao suplente do PTC na vaga do deputado Clodovil Hernandes (PR-SP), morto na semana passada. Segundo nota do PR, a decisão do TSE assegurou, por unanimidade, o direito de filiação de Clodovil ao partido. Portanto, entende que deveria assumir sua vaga o suplente do PR - o ex-judoca e vereador paulistano Aurélio Miguel.