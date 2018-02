PR confirma apoio à candidatura de Padilha em São Paulo

Atualizado às 14h53

São Paulo - Em evento que confirma o apoio do PR à candidatura do petista Alexandre Padilha ao governo de São Paulo, o presidente estadual da legenda, José Tadeu Candelária, anunciou nesta quinta-feira, 26, que ele próprio será o suplente do candidato ao Senado pelo PT, Eduardo Suplicy. A vaga vinha sendo negociada com o PC do B, também aliado de Padilha, que agora vai cobrar a vaga de vice na chapa.

Suplicy não esteve no evento, mas enviou uma mensagem saudando a escolha do PR. Estiveram presentes o pré-candidato Padilha, o presidente do PT-SP, Emídio de Souza, o senador Antônio Carlos Rodrigues e o deputado federal Tiririca, além de lideranças locais dos partidos.

Questionados sobre qual será a posição do PC do B na chapa, Padilha e Emídio lembraram que cada candidato a senador tem dois suplentes. Eles não garantiram, no entanto, o lugar dos comunistas em uma das suplências nem disseram se o PR fica com a primeira ou com a segunda vaga. "É igual Copa do Mundo, escalação completa só uma hora antes do jogo", brincou Padilha.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O prazo final para o anúncio da chapa é a próxima segunda-feira, 30.

No fim de maio, o PP, partido do deputado Paulo Maluf, também anunciou apoio a Padilha e garantiu mais tempo de propaganda eleitoral ao petista.