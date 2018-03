PR apoia Dilma, mas pede mudança em programa do PT

O PT decidiu radicalizar as diretrizes do programa de governo de Dilma no último dia 19. O documento que passou pelo crivo do 4º Congresso da legenda, intitulado "A Grande Transformação", prega o combate ao monopólio dos meios de comunicação, a reativação do Conselho de Comunicação Social, a cobrança de impostos sobre grandes fortunas e a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

"Discordamos de alguns pontos da proposta do PT e queremos influenciar a preparação da plataforma da ministra", afirmou o deputado Milton Monti (PR-SP), presidente da Comissão de Transportes da Câmara que participou do almoço na casa de Dilma. "Não aceitamos cabresto sobre a imprensa, como na Venezuela, e nosso ideário se contrapõe às atitudes do MST, pois defendemos o respeito ao direito de propriedade."

O PR fará convenção no dia 5 de abril para oficializar o apoio a Dilma. Nessa data, o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento - que deixará o cargo no próximo dia 2 para concorrer ao governo do Amazonas -, assumirá a presidência do PR. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.