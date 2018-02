PR ameaça expulsar Sandro Mabel

Caso o PR feche questão sobre o apoio a Maia e Mabel resista a seguir a orientação do partido, Costa Neto disse não ver outra alternativa ao correligionário a não ser a expulsão. "Na segunda-feira vamos decidir se fechamos questão e, se isso acontecer, ele vai ter de deixar o PR", afirmou, após almoço de deputados federais paulistas em apoio à candidatura de Marco Maia, na capital paulista.

Costa Neto explicou que, em uma reunião realizada terça-feira, 25, o Diretório Nacional do PR delegou todo o poder à Executiva Nacional para decidir se fecha ou não questão sobre a eleição na Câmara na segunda-feira. "Maia tem o apoio unânime do partido porque havia um acordo de muito antes", disse. "Agora, com essa candidatura, Mabel colocou o partido em uma situação incômoda perante todos os parlamentares", explicou. "Esperamos que o Mabel ponha a cabeça no lugar e retire seu nome da disputa porque essa é uma missão impossível", afirmou, referindo-se ao grande apoio que Maia já recebeu, de 21 dos 22 partidos da Casa.