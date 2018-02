PR aguardará chamado de Dilma para discutir sucessor Ao final da reunião da ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, com os senadores do PR, o senador Magno Malta (ES) informou que o governo, em um segundo momento, vai chamar o partido para discutir quem será o sucessor de Alfredo Nascimento na pasta dos Transportes. Segundo Malta, que é líder do PR no Senado, a ministra Ideli assegurou ao partido que "não haverá nomeações atabalhoadas, não haverá indicação precipitada". "Vamos aguardar o governo chamar o partido", afirmou Malta. Os senadores do PR se reuniram na tarde de hoje apenas com a ministra Ideli Salvatti. A presidente não participou do encontro.