PPS vai negar legenda para deputado sanguessuga O Conselho de Ética do PPS vai negar legenda para o deputado Fernando Estima (SP), acusado de envolvimento na chamada Máfia dos Sanguessugas, informaram parlamentares do partido. A presidência do PPS deverá confirmar a decisão que for adotada pelo Conselho de Ética. Como a inscrição em outro partido só pode ser feita por um parlamentar um ano antes das eleições, Fernando Estima ficará sem legenda para a próxima campanha e não poderá se reeleger.