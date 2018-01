PPS sinaliza aproximação de aliança PSDB-PFL O presidente nacional do PPS, deputado federal Roberto Freire (PE), disse nesta quinta que "é bem provável" que o partido se coligue formalmente com o PSDB e o PFL, na aliança que tem o tucano Geraldo Alckmin como candidato à Presidência. Freire, que desistiu de sua pré-candidatura presidencial, ressaltou que a decisão final será tomada pela convenção nacional do partido. Mas após se reunir com o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), no Palácio das Mangabeiras, em Belo Horizonte, tratou o assunto como um fato consumado. "É uma decisão da convenção nacional, mas eu posso antecipar que é bem provável que isso ocorra", afirmou o presidente do PPS, que confirmou o apoio formal do partido em Minas à reeleição de Aécio. Ele observou que a aliança com os tucanos é a que encontra mais eco nos estados. "Eu creio que também em nível nacional nós teremos uma coligação com o PSDB". O governador mineiro comemorou o eventual embarque do PPS na candidatura de Alckmin. Na sua opinião, o presidenciável tucano ganhará um "combustível acessório" que faltava à sua candidatura, que passará a ter "um perfil mais adequado" para enfrentar o debate político com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aécio enxerga na adesão do PPS a abertura de um "leque no campo ideológico" - "no espaço da esquerda democrática" -, algo necessário à candidatura oposicionista. "Acho que ele (o PPS) traz esse componente, um componente importante porque nos permitirá trafegar nesse espectro ideológico com muito mais facilidade. E talvez esse espaço ainda não tivesse sendo ocupado coma consistência que poderia ser apenas pelo PSDB e pelo PFL. Tem muito mais do que um efeito eleitoral, tem um efeito político", disse. "Dá um bom tempero à chapa de Geraldo Alckmin". Na mesma linha, Freire observou que, no plano federal, o PPS está "muito junto do PSDB". E disse que vislumbra a construção no futuro uma "nova formação política democrática de esquerda", que incluiria setores do PMDB. Mudança Crítico das políticas econômicas adotadas nos governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do PPS disse que Alckmin "já apontou que quer fazer correções de rumos e mudanças". Ele salientou que um documento com propostas do partido na área econômica já foi elaborado e será entregue ao candidato. Freire resumiu o documento classificando-o como uma "pregação em torno de um pacto da produção". "Esse país não pode continuar sendo uma república de banqueiros como Lula transformou", afirmou. Convenções Aécio reafirmou que sua expectativa era que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - que restringiu a formação de alianças partidárias para as eleições de outubro, na regra da verticalização - fosse revista. Segundo ele, prevalecendo as regras anteriores, a possibilidade da formalização de uma aliança nacional do PPS com o PSDB e o PFL, "é o grande fato novo nesse processo eleitoral". O governador disse que as convenções estadual e nacional do PSDB estão mantidas para o próximo domingo, na capital mineira. Na ocasião, as candidaturas de Alckmin à Presidência e a sua à reeleição serão homologadas. Já a confirmação das alianças, destacou, ficará para depois.