PPS retira candidatura de Freire e recomenda apoio a Alckmin A Executiva Nacional do PPS decidiu retirar a pré-candidatura do deputado Roberto Freire (PE) à Presidência da República e recomendar à Convenção Nacional do partido, marcada para 16 de junho, que declare apoio ao pré-candidato do PSDB, ex-governador Geraldo Alckmin. Cabe agora à convenção do PPS decidir se este partido também fará, ou não, coligação com o PSDB. Habitualmente, o que a Executiva recomenda é ratificado pela convenção do PPS. Em nota divulgada nesta tarde, o partido afirma que foi retirada a pré-candidatura de Freire, após a Executiva ter-se empenhado, sem sucesso, na viabilização de uma "aliança alternativa com forças democráticas e de esquerda".