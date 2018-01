PPS reitera convite a Serra para que ingresse no partido

O PPS divulgou afirmou nesta quinta-feira, em nota, que reiterou o convite ao ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB) para que ingresse no partido socialista. De acordo com o comunicado, deputados do PPS se reuniram nesta quinta-feira com Serra e voltaram a discutir com ele a possibilidade de filiação à legenda. "No encontro, que aconteceu na capital paulista, Serra afirmou que vive um momento interno dentro do PSDB e, por enquanto, ainda não tem uma definição sobre o convite feito pelo PPS", diz a nota.

"Reiteramos o convite a Serra e dissemos a ele que sua participação na eleição de 2014 é importante para o País. Ele explicou que, no momento, vive uma situação interna no PSDB e isso ainda não lhe permite dar uma resposta ao PPS", afirmou o deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP), que conversou com Serra com líder da sigla na Câmara dos Deputados e secretário-geral da agremiação, Rubens Bueno (PR), e a deputada Carmen Zanotto (PPS-SC).

Segundo o documento, o partido nega qualquer pressão para uma decisão de Serra, porém, reforçou que precisa de uma definição rápida para iniciar a preparação para as eleições e também fazer alianças. "É um diálogo que estamos mantendo com Serra há muito tempo e a reunião desta quinta-feira é mais um passo dessa conversa", ressaltou Jardim. Conforme ele, os detalhes das conversas que são mantidas com o ex-governador de São Paulo serão repassados para os membros do diretório nacional da legenda, em reunião na segunda-feira, 19.