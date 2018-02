PPS reforça convite de filiação a Itamar Franco

Embora venha demonstrando entusiasmo em retomar a vida política e partidária, Itamar tem discutido sua decisão com o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB). No ninho tucano paulista, o ex-presidente é visto como uma opção para compor chapa encabeçada pelo governador José Serra, caso o paulista seja mesmo indicado como presidenciável do PSDB em 2010. Itamar diz que prioritariamente defende a pré-candidatura de Aécio. O governador visitou hoje a cidade de Juiz de Fora, mas sem a companhia do ex-presidente. Itamar foi convidado, mas disse que não poderia ir.

Como parte dos agrados a Itamar, o PPS, por meio da Fundação Astrojildo Pereira, ligada ao partido, juntamente com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), lançam no início do próximo mês um livro sobre as ações sociais da gestão do ex-presidente. "O governo do presidente Itamar foi marcado muito fortemente pela questão do Real e as políticas sociais do governo dele não tiveram tanto destaque", justificou Amorim.