PPS questiona no STF estatização de Fundação Sarney O PPS questionou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma lei recente do Maranhão que estatizou a Fundação Sarney. A norma transformou a Fundação Sarney, que era privada, em Fundação da Memória Republicana, que é pública. Para o PPS, a lei desrespeita princípios da Constituição Federal, como o que determina a impessoalidade.