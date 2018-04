PPS quer que MP investigue consultorias de José Dirceu Em nota divulgada hoje, o presidente do PPS, Roberto Freire, defendeu uma profunda investigação por parte do Ministério Público sobre as consultorias que o ex-ministro e ex-deputado José Dirceu vem prestando a empresas privadas com negócios com o governo. De acordo com a nota, Freire considera a investigação de fundamental importância para impedir "a mais nova negociata petista", referindo-se às denuncias publicadas hoje pelo jornal Folha de S. Paulo de que o ex-ministro José Dirceu tenha se favorecido no processo de reativação da Telebrás e de utilização das redes de fibras óticas da Eletronet no programa de massificação da banda larga.