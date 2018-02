PPS quer mais informações sobre Petrobras e Odebrecht O líder do PPS na Câmara, deputado federal Rubens Bueno (PR), entrará com um pedido de informações junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ao Ministério das Minas e Energia na próxima segunda-feira, sobre a suspeita de superfaturamento no contrato de R$ 825,6 milhões assinado em 2010 pela Petrobras com a Construtora Odebrecht, para realização de serviços na área de segurança e meio ambiente em dez países. O deputado afirma que pedirá ao Ministério de Minas e Energia cópia do contrato e solicitará ao TCU informações sobre o que foi apurado pela auditoria.