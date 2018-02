PPS quer convocar Russomanno para CPI do Cachoeira O líder do PPS na Câmara, Rubens Bueno (PR), anunciou que apresentará ainda na tarde desta terça-feira, 31, requerimento para convocar para depor na CPI do Cachoeira o ex-deputado e candidato do PRB à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno. O partido quer saber qual a ligação de Russomanno com o grupo de Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.